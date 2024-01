Uffizi, boom di visitatori per Riviste: "Le Gallerie raddoppieranno"

Aspettando il nuovo direttore Simone Verde (che arriva dal Complesso museale della Pilotta di Parma), le Gallerie degli Uffizi continuano a fare il pieno di visitatori. Dopo la grande affluenza nei giorni di Natale e Capodanno, il museo fiorentino segna un altro record. Sono stati, infatti, oltre un milione e mezzo i visitatori della mostra "Riviste. La cultura in Italia nel primo ‘900", inaugurata lo scorso 15 giugno, alla presenza del presidente del Senato, Ignazio La Russa e del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, e che si è chiusa domenica scorsa (dopo una proroga).

"È stata una mostra molto rilevante - sottolinea Sangiuliano in una nota - per la quale ringrazio l’ex direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, i dirigenti della Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la direzione generale biblioteche del Ministero per aver creduto in questo progetto che ha portato all’attenzione del grande pubblico il fervore culturale in cui a inizio Novecento era immersa l’Italia: dal ‘Leonardo’ di Giovanni Papini e Giuseppe Prezzolini, a ‘La Voce’ dello stesso Prezzolini, a ‘Lacerba’, alla ‘Rivoluzione liberale’ di Piero Gobetti per finire con ‘l’Ordine nuovo’ di Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti". Il ministro, soddisfatto per la mostra, guarda al futuro delle Gallerie. "Sto lavorando al raddoppio degli Uffizi attraverso le ville Medicee di Careggi e Montelupo" le sue parole. In Italia "abbiamo oltre cinque milioni di opere d’arte di cui solo 480.000 sono visibili. Dobbiamo far uscire dai magazzini la nostra arte, renderla fruibile il più possibile con la consapevolezza che non riusciremo a farlo per ogni opera" sostiene Sangiuliano. Tra gli altri impegni del ministro c’è l’apertura di "nuovi musei" e a Firenze ci sarà il Museo della lingua italiana.