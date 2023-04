Ufficio turismo: apertura ’a richiesta’

A un mese e mezzo dalla sua inaugurazione, l’ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT) di Impruneta sotto i loggiati del Pellegrino amplia già il suo orario di accoglienza: "Grazie al supporto di Enjoy Chianti, che ha preso in carico il servizio – ricorda il sindaco Alessio Calamandrei – le aperture possono essere implementate in base alla stagionalità e dunque alla presenza di turisti e alla domanda. Lo spazio del Loggiato rimarrà aperto anche per gli imprunetini e gli operatori del territorio".

I nuovi orari prevedono l’apertura il martedì dalle 10 alle 13, il mercoledì e giovedì dalle 16 alle 19 e dal venerdì alla domenica sia la mattina che il pomeriggio. Chiuso il lunedì, con eccezione mattutina durante i ponti di Pasqua e del 25 aprile. Da giugno poi, quindi quando si prevede il picco dell’affluenza turistica, gli orari saranno ulteriormente ampliati.

Ma.Pl.