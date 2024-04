Ufficio anagrafe. Aperture extra

Fino a maggio aperture straordinarie dell’ufficio anagrafe di Pontassieve per il rinnovo della carta d’identità elettronica ed il rilascio delle tessere elettorali. In queste occasioni sarà aperto anche l’ufficio relazioni con il pubblico per tutte le pratiche relative all’ufficio. Le aperture straordinarie sono previste nelle giornate di mercoledì 17 aprile, venerdì 10 maggio e mercoledì 15 maggio, dalle 15 alle 19. Limitatamente alle carte di identità elettroniche e al rilascio dello Spid, i cittadini possono prenotarsi – fino ad esaurimento della disponibilità - nella settimana precedente alla data interessata telefonando al numero 0558360376, da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.30. Queste giornate rappresentano una opportunità per tutti coloro che non possono recarsi in comune nei giorni consueti di apertura al pubblico, pertanto non verranno effettuati spostamenti di appuntamenti già prenotati in orario regolare di rilascio.