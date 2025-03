Firenze, ubriaco al volante fermato dalla polizia municipale: patente ritirata

Firenze, 4 marzo 2025 - Era talmente ubriaco da essersi addormentato al posto di guida della sua auto ferma in seconda fila con il motore acceso. Si tratta del conducente di una vettura che è stato fermato dalla Polizia Municipale e per il quale è scattato il ritiro della patente. È accaduto nel sabato pomeriggio.

Una pattuglia della Polizia Municipale del Reparto Tecnologie di Supporto, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha notato un’auto ferma in seconda fila in lungarno della Zecca Vecchia con il motore acceso e il finestrino abbassato. Gli agenti si sono quindi avvicinati e si sono così resi conto della presenza di un uomo al posto di guida riverso sul volante, in apparente stato di semi-incoscienza.

Si sono immediatamente fermati per verificare le condizioni del conducente: l’uomo, una volta risvegliato, è apparso disorientato e in evidente stato di alterazione psicofisica.

Gli agenti gli hanno quindi intimato di spegnere il motore e di scendere dal veicolo, ordine che l’uomo ha eseguito dopo alcuni tentativi e mostrando chiari segni di ubriachezza. Alla richiesta di generalità il conducente ha reagito con insofferenza, cercando di rimettersi alla guida per allontanarsi.

Tentativo fallito grazie alla prontezza degli agenti che gli hanno sottratto le chiavi dal cruscotto. Sottoposto all’etilometro, all’uomo è stato rilevato un tasso alcolemico di 5 volte superiore al limite consentito. Gli agenti gli hanno quindi ritirato la patente e sequestrato l’auto.

L’uomo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/L, la sua responsabilità sarà accertata nelle competenti sedi di giustizia.

“Ringrazio gli agenti della nostra Polizia Municipale per questo intervento frutto della presenza sul territorio e della grande attenzione alla sicurezza stradale – commenta l’assessore alla sicurezza urbana Andrea Giorgio –. Mettersi alla guida in stato di ebbrezza, a maggior ragione quando i limiti sono superati in modo così massiccio, rappresenta un pericolo per la sicurezza propria e degli altri. Per questo sono importanti non solo i controlli effettuati in strada dalla Polizia Municipale ma anche il lavoro di formazione e sensibilizzazione che portiamo avanti insieme alle associazioni impegnate sul tema. La sicurezza di una città non può prescindere dalla sicurezza sulle strade perché gli incidenti, spesso causati da comportamenti irresponsabili o gravi violazioni delle regole, uccidono ancora troppe persone. Quindi andremo avanti con i controlli e con tutti gli strumenti a nostra disposizione per rendere più sicure le nostre strade”.