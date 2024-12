Ubriaco al volante causa incidente: applicato per la prima volta il nuovo codice della strada

Cortona (Arezzo), 29 dicembre 2024 – Si è verificato a Cortona il primo caso di applicazione delle nuove norme che hanno riformato il codice della strada. È accaduto alcune sere fa nei pressi di Camucia dove si è verificato un incidente stradale: il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo e successivamente è risultato positivo all'alcoltest. L'uomo è andato fuori strada con la sua auto finendo per sbattere con un secondo automezzo.

Gli agenti della Polizia municipale di Cortona, dopo aver effettuato i rilievi del sinistro che fortunatamente non ha avuto conseguenze fisiche serie per nessuna delle persone coinvolte, hanno sottoposto il conducente al test per rilevare l'assunzione di alcol, test che ha dato esito positivo con valore doppio rispetto alla soglia consentita di 0,5 g/l.

Trattandosi di un valore superiore anche alla ulteriore soglia di 0,8 (entro la quale è prevista la sola sanzione amministrativa), agli agenti non è rimasto che ritirare la patente e inviarla alle autorità competenti per il computo della pena. Si tratta del primo caso rilevato dalla Polizia municipale di Cortona in cui viene applicato il riformato codice della strada, un testo che prevede pene più severe per alcune infrazioni, come la guida in stato di alterazione da alcol. Il conducente del veicolo resterà senza patente da sei mesi a un anno.

"Il nuovo codice della strada è oggetto di un ampio dibattito, l'auspicio è che possa servire a prevenire episodi gravi, incidenti causati da persone in stato di alterazione e che a soggetti recidivi venga reso più difficile mettersi al volante - dichiarano il sindaco Luciano Meoni e l'assessore alla Polizia municipale Francesco Fanicchi - gli agenti cortonesi hanno come sempre egregiamente svolto il loro lavoro e li ringraziamo. Consapevoli dell'aumento delle pene, in questa fase abbiamo voluto evitare una logica di controlli a tappeto, ma in caso di incidenti stradali non può esserci alcuna tolleranza”.