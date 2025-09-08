Ubriaco si barrica armato di coltello, i carabinieri gli sparano alle gambe per fermarlo. Si indaga per rapina e resistenza a pubblico ufficiale

Vicchio (Firenze), 8 settembre 2025 – Un 45enne marocchino, in preda ad alcol e droga ha seminato il panico a Vicchio di Mugello (Firenze): prima ha dato in escandescenza in un bar, poi ha rubato un coltello in un appartamento e ha tentato di sfuggire a un controllo dei carabinieri entrando in un garage, dove si è barricato, fino a che non è stato fermato dai militari che hanno esploso anche alcuni colpi di pistola. L'uomo, un cittadino marocchino di 45 anni, è stato raggiunto da almeno uno dei sette colpi di pistola esplosi.

Per i fatti avvenuti sabato pomeriggio nel comune mugellano la Procura di Firenze ha aperto un fascicolo per rapina e resistenza a pubblico ufficiale a carico del cittadino nordafricano. «Al momento non vi sono procedimenti iscritti a carico dei carabinieri intervenuti», precisa il procuratore capo Filippo Spiezia.

Il 45enne non è in pericolo di vita: è stato operato in ospedale per una ferita alla tibia, non è escluso che debba essere sottoposto a un nuovo intervento chirurgico. In base a una prima ricostruzione, sabato pomeriggio, dopo aver dato in escandescenza in un bar terrorizzando avventori e passanti, sarebbe andato a casa di una conoscente e dopo averla aggredita con spintoni avrebbe portato via un grosso coltello. L'uomo, in base quanto finora ricostruito, sarebbe uscito per strada armato. I passanti hanno chiamato le forze dell'ordine. Il 45enne si è diretto nel garage di un condominio. I carabinieri avrebbero tentato di portarlo alla calma, invitandolo a gettare l'arma a terra. Poi i militari hanno esploso sette colpi di pistola, ferendo l'uomo.