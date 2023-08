Giovane ubriaco sui binari, macchinista frena in tempo per non investirlo

Firenze, 28 agosto 2023 – Un 18enne ubriaco sui binari ha costretto il macchinista di un treno regionale a frenare per non investirlo alla stazione di Firenze Rifredi. Secondo quanto rende noto la Polizia ferroviaria oggi, il 18enne, maghrebino, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e sanzionato per ubriachezza molesta. Il fatto risale a domenica sera.

Il giovane, secondo quanto ricostruito dalla Polizia ferroviaria, è sceso all'improvviso dalla banchina e si è fermato sui binari, mentre era in arrivo il treno. Il macchinista ha frenato in tempo e il giovane ha tentato di scappare ma è stato inseguito dagli agenti. Una volta raggiunto, secondo quanto ricostruito, si è ferito alle braccia con un coccio di bottiglia. È stato soccorso dai poliziotti che hanno chiamato il 118. Con un'ambulanza è stato portato in ospedale. Al momento non è escluso che il gesto sia legato all'assunzione di alcol e droga. La circolazione ferroviaria ha subito dei rallentamenti.