Tycoon Nelson Chang innamora Firenze, acquista e restaura palazzi storici

Il tycoon Nelson Chang è innamorato di Firenze (come dargli torto?). Così innamorato da acquistare, pezzo dopo pezzo, i palazzi storici della città, aggiungendoli nel mare magnum delle sue proprietà. Lo scorso martedì 4, con la sua Ldc Hotels and Resorts, il principale investitore taiwanese in Italia ha definito l’acquisto di Palazzo Vivarelli Colonna, in via Ghibellina. Fino al 2014 di proprietà comunale, si tratta di un edificio storico di circa 4.800 metri quadrati, a cui si aggiungono circa 1.700 metri quadri di giardino: il gruppo di Nelson Chang ha pronto un progetto di valorizzazione che prevede l’uso residenziale, con appartamenti di pregio. Un modus operandi, quello del magnate asiatico, già collaudato. Nel 2016, per 32 milioni, Chang ha comprato Palazzo Portinari Salviati, antico edificio dimora della musa dantesca Beatrice, per trasformarlo in una struttura ricettiva con suite di lusso in parte alberghiere e in parte residenziali, e il ristorante stellato guidato da Vito Mollica.

Poi è stata la volta dello scenografico palazzo Serristori sul lungarno, acquisito nel 2020 per 24 milioni e in via di trasformazione (l’investimento è di altri 25 milioni) con lavori per realizzare 14 appartamenti anch’essi extra lusso. Ma chi è Nelson Chang? Imprenditore taiwanese, 71 anni, in patria guida il gruppo del cemento Taiwan Cement Corporation (tra i più potenti al mondo), mentre con la Ldc Hotels and Resorts, che a Taiwan possiede dieci hotel tra cui il Palais de Chine, dal 2013 è fortemente attivo anche nel nostro Paese, con investimenti a Roma, Venezia, in Piemonte e in Umbria, - dove ha acquistato e restaurato immobili di grande valore trasformandoli in alberghi unici.

Nel 2017 Forbes stimava avesse un patrimonio di 2,5 miliardi di dollari.

È appassionato di storia, cultura e luoghi italiani, al tal punto che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli ha conferito il titolo di ‘Grande Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia’ per gli interessi diversificati nei settori turistico, immobiliare, energetico e agricolo, e per la promozione dei rapporti tra Taiwan e l’Italia. Solo business? A quanto pare, no. Almeno stando alle parole di Marco Casarola, presidente di Ldc Hotels & Residences Italia: "L’acquisizione di questi palazzi storici, di cui non ci sentiamo proprietari ma custodi per le generazioni future, è motivata dalla ferma volontà di prenderci cura di un patrimonio che esprime i valori di quella grande cultura per cui ancora oggi Firenze è amata".

Per questo, ha aggiunto Casarola, "siamo impegnati in restauri attenti, pazienti e onerosi, nel rispetto di coloro che questi edifici li hanno costruiti. Come ama ricordare Nelson Chang, a Firenze dobbiamo molto: è la culla di quel Rinascimento che ha cambiato, in positivo, le sorti del mondo".

Pietro Mecarozzi