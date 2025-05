Sul palcoscenico della vita reale. Terapie teatrali, ’Walking’ a Firenze

È bastato annunciarlo perché la corsa ai biglietti diventasse realtà. Torna ‘Walking thérapie’, lo spettacolo itinerante e interattivo che, nella sua versione italiana, è stato ideato da Giancarlo Mordini e Angelo Savelli di ’Pupi e Fresedde - Teatro di Rifredi’ e ora fa parte delle produzioni del Teatro della Toscana. Lo spettacolo andrà in scena fino all’11 giugno: ben venti le repliche per questo nuovo anno ma solo quattro quelle con i biglietti ancora disponibili, ovvero lunedì 26 maggio, martedì 3 giugno, lunedì 9 e martedì 10 giugno. Si parte sempre alle 21 e il ritrovo è dalle 20,30 alle 20,50 davanti al Quinoa-Zap in Santa Maria Maggiore, non più tardi, per ricevere cuffie e sgabelli. Per questo viaggio del tutto particolare è necessario portare con sé anche un documento di identità, delle borse non ingombranti e delle scarpe comode. Preso tutto l’occorrente si può partire.

Gli accompagnatori Gregory Eve e Luca Avagliano guideranno i partecipanti lungo una vera e propria camminata terapeutica di gruppo, all’insegna della più fervida improvvisazione. L’idea è di un terapeuta che, con il suo paziente ormai guarito, grazie ad uno strampalato metodo psicofisico, vuole liberare i partecipanti dalle loro catene, quelle paure interiori che tanto creano fobie e timori. Ma è proprio tra le vie della città che il guarito inizierà un percorso di involuzione in cui tutti i partecipanti verranno coinvolti. Si marcia, certo, a questo punto, ma non si può non cantare, ridere e parlare in una passeggiata esilarante che è ormai fuori da ogni controllo. E in mezzo ai passanti i pazienti saranno isolati grazie alle cuffie, in un mondo sonoro creato da Maxime Glaude che li estranea totalmente. Avvolti, poi, dalle parole dei due improvvisatori perché ogni spunto, angolo, strada, persona, può diventare (suo malgrado) l’oggetto delle loro invettive.

Uno spettacolo che nasce nel 2015 al Festival Off di Avignone – scritto da Nicolas Buysse, Fabrice Murgia e Fabio Zenoni – e che arriva in Italia nel 2018 per inaugurare la linea T1 della tramvia. Poi la passeggiata si è spostata nel centro storico, in mezzo ai turisti e ai passanti distratti, per arrivare anche a Milano. I biglietti (12 euro) si possono acquistare alla biglietteria del Teatro di Rifredi (lun-sab, orario 16-19), nei punti vendita Vivaticket, oppure su teatrodellatoscana.vivaticket.it/.

Lorenzo Ottanelli