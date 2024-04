Tutto pronto per il tuffo nel Medioevo . A Capalle torna la festa dei Santi

Un tuffo nel Medioevo. E’ quello che si potrà fare oggi a Capalle grazie all’edizione numero 24 della festa dei Santi (Enea, Onorio e Valerio) dei quali la parrocchia Santi Quirico e Giulitta custodisce le reliquie. Ultimo appuntamento, inoltre, per i festeggiamenti della Patrona di Campi, la Beata Bettina. La mattina inizierà con la Santa Messa in chiesa alle 10, mentre la fiera e il mercato andranno avanti ininterrottamente dalle 8 alle 19. Nel pomeriggio, invece, a partire dalle 14.30, via alla consueta animazione medievale e al corteo storico che vedrà protagonisti cavalieri, dame, sbandieratori, giullari e figuranti, che si muoveranno lungo un percorso ravvivato ulteriormente dai banchi del mercatino realizzato in collaborazione con il Comitato festeggiamenti della Beata Bettina. Presenti, fra gli altri, gli sbandieratori del gruppi Alfieri e musici della Valmarina e i Musici e sbandieratori del gruppo storico di Montemurlo.

P.F.N.