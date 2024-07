Tutti pazzi per Taylor Swfit: boom di prenotazioni dalla Toscana, ma i prezzi dei treni non cambiano

Firenze, 2 luglio 2024 – Tutti pazzi per Taylor Swift anche a Firenze e in Toscana. E’ boom di prenotazioni per i treni nella settimana in cui la regina del pop sarà in Italia per un doppio concerto evento che si terrà a Milano il 13 e 14 luglio.

Tante prenotazioni quindi, ma nessun aumento dei prezzi: secondo quanto riportato dai principali portali di booking, il costo dei biglietti è rimasto invariato. Cresciute invece di quasi il 70% le richieste.

E’ l’effetto della cosiddetta Swifteconomics, cioè l’influenza economica che Taylor Swfit ha dimostrato di avere nel generare ricavi mostruosi con i suoi tour. Si calcola che negli Stati Uniti i suoi fan abbiano speso in media 1300 dollari a spettacolo per assistere ai suoi show.