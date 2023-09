Tutte le misure anti affollamento a Firenze: 475 visite mensili

Proprio per attenuare la pressione sugli ambulatori e smaltire le richieste, l’Asl ha messo in campo diverse iniziative: dall’invito alle società sportive a programmare gli appuntamenti in periodi di minore affluenza (da aprile a giugno) all’unificazione del Cup che consente di prenotare visite anche in zone dove le liste sono più brevi (come Pistoia - Montecatini). Sono state attivate convenzioni con centri privati accreditati (con modello competitivo) per 3.600 visite annue, distribuite maggiormente nel periodo settembre- novembre nelle zone più critiche (Firenze e Prato) prenotabili tramite Cup. Le disponibilità di tali posti si sblocca di mese in mese. Per settembre e ottobre sono stati messi a disposizione ben 475 posti per mese. Sono stati attivati progetti di produttività aggiuntiva (il lavoro straordinario del personale sanitario) nei periodi più critici. A Pistoia (a breve anche a Prato) sono attive liste a scorrimento che consentono di prenotare con larghissimo anticipo. Ma a Firenze al momento non è possibile per grave carenza di personale: le liste vengono aperte di mese in mese.

