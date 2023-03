Tutelare adolescenza e infanzia

Appuntamento giovedì 30 (ore 21.15) nella Salablu di via degli Alberti, con l’incontro sul tema "Minori al centro-La tutela dell’infanzia e dell’adolescenza: priorità, esperienze e criticità". A parlarne l’avvocato Jacopo Marzetti, presidente del Comitato media e minori, già garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio e già commissario della Cooperativa Il Forteto. L’incontro, organizzato dalla Pubblica Assistenza Signa e patrocinato dal Comune registrerà anche gli interventi del sindaco Giampiero Fossi e del presidente della Pubblica Assistenza Matteo Carrai. Marzetti condividerà il racconto della sua esperienza in materia: dal commissariamento del Forteto all’attività di garante dei diritti dei minori, dall’attività di supporto e assistenza in caso di situazioni di pericolo o di rischio fino alla tutela nel contesto dei media e dell’utilizzo delle tecnologie digitali.