Movimento lotta per la casa in lutto: "Addio Marzia voce delle occupazioni"

Se ne va un pezzo di storia delle battaglie sociali fiorentine. È morta prematuramente Marzia Mecocci, figura centrale e instancabile del Movimento di lotta per la casa, presenza costante tra presidi, occupazioni, assemblee e manifestazioni. Con lei se ne va non solo una militante, ma una donna che ha fatto della difesa del diritto all’abitare una vera e propria missione. Anima e corpo del movimento, Mecocci ha attraversato le stagioni più dure e complesse delle lotte abitative, prima al fianco di Lorenzo Bargellini, poi continuando con determinazione anche dopo la sua scomparsa. Punto di riferimento per decine di famiglie in emergenza abitativa, era nota per la sua presenza discreta ma concreta, per la tenacia e la capacità di ascolto, per la sua voce ferma ma mai urlata. Era lei che spesso parlava con i servizi sociali, che accompagnava le persone sfrattate, che organizzava i turni nelle case occupate. Sempre in prima linea, lontana dai riflettori, con uno stile sobrio ma deciso. "La tua morte lascia un vuoto profondo in un mondo già messo a dura prova da repressioni, sgomberi e silenzi istituzionali", uno dei tanti messaggi lasciati sulla pagina Facebook di Mecocci. Il suo impegno quotidiano non si è mai fermato, nemmeno nei momenti più difficili. In tanti, ieri , la ricordano come "la colonna portante" del movimento, come "quella che c’era sempre". E che, fino all’ultimo, ha continuato a credere che una casa degna fosse un diritto, non un privilegio. Cordoglio da parte di Dmitrij Palagi e Antonella Bundu del gruppo di Sinistra Progetto Comune: "Chiederemo di poterla ricordare e salutare durante il Consiglio comunale del prossimo lunedì, sapendo che prosegue l’impegno delle tante realtà impegnate a evitare che chi si trova in condizioni di bisogno trovi risposte solo assistenziali o repressive". Per Marzia è stata lanciata una raccolta fondi dalla figlia.