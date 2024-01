Tumore del collo dell’utero: fondamentale la prevenzione. Incontro con gli specialisti

Firenze, 20 gennaio 2024 – Il mese di gennaio è dedicato a prevenire il tumore del collo dell’utero. Per questo motivo, martedì 23 gennaio, a partire dalle 14.30, si terrà all’auditorium del presidio ospedaliero Santa Maria Annunziata un incontro dal titolo “Tumore del collo dell'utero: facciamo il punto”, organizzato dalle oncologhe Elena Molinara e Ilaria Bertolini, del reparto di Oncologia Medica Santa Maria Annunziata e Serristori, diretta da Maria Simona Pino.

“Il tumore del collo dell’utero rappresenta l’1,3% di tutti i tumori nelle donne, con 2.500 nuove diagnosi nel 2022 ed una sopravvivenza, a 5 anni dalla diagnosi, del 68% - affermano le organizzatrici dell’evento -. Il tumore è possibile prevenirlo, grazie alla vaccinazione, allo screening HPV, al PAP test. Si può guarire grazie all'integrazione della chirurgia con trattamenti adiuvanti come chemioterapia e radioterapia; si può curare anche quando diagnosticato in fase di malattia avanzata grazie agli avanzamenti della ricerca scientifica ed a nuove alternative terapeutiche”.

L'evento formativo prevede due sessioni e vedrà il coinvolgimento di numerosi specialisti dell’Oncologia Medica Firenze, della Ginecologia e Ostetricia del presidio, della Radioterapia dell’Attività di Assistenza Sanitaria e della Psico-oncologia.

Nella prima sessione sarà affrontato il tema della prevenzione primaria, in particolare attraverso la promozione e l’offerta del vaccino, e della prevenzione secondaria, mediante lo strumento dello screening cervicale. La seconda sessione sarà invece dedicata ai trattamenti per la cura della malattia, di tipo chirurgico, radioterapico e medico con un approfondimento sulle nuove prospettive terapeutiche. Infine l’incontro si concluderà con un intervento sull’impatto psicologico non solo della diagnosi di un tumore ginecologico ma anche degli esiti dei trattamenti curativi.

L'evento sarà aperto a tutti.