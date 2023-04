Tulipani sotto le mura Ieri l’inaugurazione

È partita ieri, a Lastra a Signa, l’iniziativa denominata "Wander and pick", che viene portata avanti dall’amministrazione comunale di Lastra a Signa (ma anche da altre in zona) in collaborazione con l’associazione Le Tribù della terra Ong (Pacme). Il progetto permette ai cittadini di ammirare e raccogliere i tulipani, di numerose e diverse varietà, alcune anche rare o antiche, lasciando un’offerta libera.

Così accade già da 2022, quando per la prima volta i bulbi verreno sistemati nel terreno proprio sotto le mura cittadine, per poi attendere la fioritura primaverile.

Dopo l’inaugurazione di ieri della nuova fioritura, alla presenza del sindaco Angela Bagni, di varie autorità cittadine, ma anche della banda musicale della Misericordia di Malmantile e dei bambini delle scuole lastrigiane, il giardino rimane adesso aperto tutti i giorni dalle ore 10.30 alle 19.

Il progetto di valorizzazione ambientale arriva a Lastra a Signa per il secondo anno consecutivo, dopo il successo della prima edizione. Alcune iniziative analoghe sono in corso a Scandicci, a Sesto Fiorentino e pure in altre zone della Toscana.