Tulipani nei giardini Si possono raccogliere con un’offerta libera

Tulipani in fiore lungo le antiche mura di Lastra a Signa. Chi è passato in questi giorni in via di Sotto e nei giardini del centro storico avrà potuto ammirare i colori che caratterizzano aiuole e terreni, grazie al progetto "Wander and Pick", portato avanti dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Le Tribù della Terra ong. Un’iniziativa che ha portato a piantare migliaia di bulbi di tulipani per poi attendere la primavera. E da domani, oltre ad ammirare le fioriture, ci si potrà dedicare alla raccolta. Dopo l’inaugurazione (prevista alle 11), il giardino sarà aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 19. Sarà possibile raccogliere i tulipani, di ben 20.000 varietà diverse, alcune delle quali rare e antiche, lasciando un’offerta libera. "Per il secondo anno promuoviamo questo progetto per valorizzare le nostre antiche mura e portare avanti progetti di conoscenza ambientale, spiega il sindaco Angela Bagni.