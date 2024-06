Tuffo nelle atmosfere medievali. Streghe, menestrelli e bandierai per un fine settimane diverso

Per un fine settimana, Figline torna a vestire i panni del Medioevo nella rievocazione storica organizzata dalla Compagnia delle Contrade Figlinesi, con il patrocinio del Comune di Figline e Incisa e in collaborazione con la Pro Loco Marsilio Ficino. Con ’Atmosfere medievali’ per tutto il weekend in piazza Ficino saranno presenti menestrelli, giocolieri, streghe e fattucchiere, pronti a trasportare i visitatori al tempo che fu, portandoli a scoprire usi e costumi. L’accesso è gratuito.

Si parte domani alle 17,30 con gli stand gastronomici a cura delle quattro Porte figlinesi. Al via anche l’area delle streghe, con lettura dei tarocchi, cerchio di racconto delle dee e party letterario su tema medievale, a cura dell’Associazione Circuito Corto. A seguire poi ci sarà l’atteso Palio delle frazioni, con giochi validi per l’assegnazione del relativo drappo alla frazione vincitrice; la proclamazione è fissata per le 20. Nel corso del pomeriggio e della sera ci saranno esibizioni di giocoleria e trampoleria, danza egiziana, spettacolo di flamenco e spettacolo di fuoco. Domenica dalle 17 si riparte in programma il Corteo storico delle Contrade Figlinesi con la partecipazione degli Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini, che si esibiranno subito dopo in piazza Ficino. Alle 18 protagonisti i bambini delle quattro porte figlinesi che si sfidano per ottenere la vittoria del ’2° Trofeo del Sedano d’Oro’, una tradizione che arriva dagli anni ’70 e che è stata recuperata nel 2023 in memoria del premio che veniva consegnato alla contrada vincitrice del Palio di San Rocco al posto del drappo. I vincitori saranno proclamati alle 22,45.