Truffe dell’acqua: "Segnalate email sospette"

Truffe in corso sul territorio di Pontassieve. Nel mirino, soprattutto, il settore dell’acqua. E, presumibilmente - come sempre accade in casi del genere - persone più indifese o fragili. Una cittadina ha infatti segnalato a Publiacqua di aver ricevuto una mail dove si avvertiva di una verifica nell’abitazione per cattivo odore dell’acqua. Per questo l’azienda ha deciso di ricordare ai cittadini che nessuno dei suoi incaricati sta inviando mail di questo tipo, nessuno dei suoi tecnici sta facendo controlli del genere. Per questo Publiacqua invita i cittadini a segnalare.

Leonardo Bartoletti