Truffe agli anziani: dalla coppia avvocato-maresciallo alle due donne "porta a porta"

Firenze, 14 aprile 2023 - A distanza di una settimana da quando una nonnina di 90 anni è riuscita a far arrestare il finto avvocato che stava per truffarla, ecco che gli imbroglioni tornano alla carica sotto una nuova veste. Come dire, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Ennesima truffa ad anziani ieri pomeriggio dove nel quartiere di Rifredi un'80enne sarebbe stata vittima di un raggiro.

L'episodio sarebbe avvenuto intorno alle 16: secondo quanto ricostruito questa volta due donne si sarebbero direttamente presentate alla porta di casa dell'anziana dicendole che il nipote aveva provocato un incidente stradale con ingenti danni e che era quindi necessario un cospicuo risarcimento per uscire dai guai. La vittima, sconvolta per la notizia, avrebbe subito fatto entrare le malintenzionate alle quali avrebbe consegnato 1500 euro in contanti, diversi gioielli e un Rolex da oltre 10.000 di valore.

Tra la refurtiva anche la fede nunziale del marito recentemente scomparso. Sotto choc per l'accaduto, la signora ha solo successivamente raccontato la storia ad una parente che ha allertato la polizia di stato. Gli investigatori di via Zara sono ora a lavoro per identificare le responsabili e gli eventuali complici del colpo.

Da due mesi stanno battendo mezza città e hanno truffato decine e decine di anziani. Proprio sul nostro sito internet abbiamo pubblicato la registrazione della telefonata degli imbroglioni che stavano per mettere a segno l'ennesimo colpo se non che, la settimana scorsa, è arrivata una storia a lieto fine con protagonista una 90enne fiorentina. La vicenda è cominciata a metà mattinata quando improvvisamente le sarebbe arrivata, nella sua abitazione nella zona di Coverciano, una telefonata inaspettata: dall’altra parte della cornetta un uomo che, dopo essersi presentato come avvocato del figlio della donna, avrebbe raccontato alla malcapitata che quest’ultimo era finito nei guai dopo aver investito un pedone in strada. Ma la donna che aveva seguito con attenzione le campagne di prevenzione di polizia e carabinieri e letto dei vari tentativi e colpi sui quotidiani è riuscita a far arrestare l'uomo, un 44enne napoletano.

Le volanti sono poi andate a fondo nella vicenda, andando a fare una visita anche in una stanza d’albergo a Figline Valdarno dove, a seguito di accertamenti, risultava essersi temporaneamente appoggiato.

Qua, insieme ad una bilancina di precisione, sono stati trovati diversi monili in oro e orologi da donna, il cui valore complessivo si aggirerebbe, secondo una prima stima, intorno ai 15mila euro. Anche per quanto riguarda questo materiale gli agenti ritengono verosimilmente che possa trattarsi di refurtiva e sono già a lavoro per risalire agli eventuali legittimi proprietari.