Finge di essere un top manager e trascorre 9 giorni in un resort di lusso all’Elba (senza pagare): denunciato

Firenze, 2 agosto 2023 – Nove notti da “pascià” in un prestigioso resort dell’isola d’Elba, godendo di tutti i servizi extra della lussuosa struttura. Per un totale di 5.400 euro. Questa la meravigliosa vacanza di un top manager di un’azienda che collabora con il ministero degli Esteri. O almeno, questo è ciò che diceva di essere l’uomo in questione. Perché alla fine dei conti è emerso che il protagonista di questa vicenda era un truffatore seriale che ha presentato al resort nient’altro che bonifici falsi.

Tutto è iniziato giorni fa. L’uomo, un 41enne residente nella provincia di Firenze, dopo essersi presentato nel prestigioso resort dell'isola d'Elba come personalità di spicco, ha fornito anticipatamente ricevute di bonifico false volte a provare l'avvenuto pagamento di quanto dovuto.

Così, dopo aver ottenuto la fiducia del personale, ha fruito di un soggiorno di nove notti. Tuttavia, il mancato accredito degli importi ha alimentato il sospetto nel gestore della struttura alberghiera che, preso atto della falsificazione delle ricevute di bonifico, ha chiamato il commissariato di Portoferraio che intervenendo sul posto ha scoperto il sedicente 'dottore’.

Dagli accertamenti è emerso che si trattava di un truffatore 'seriale’ già responsabile di un episodio analogo ai danni di un albergo di Cavo nell'ottobre 2022. Ingente il danno nei confronti della struttura, pari a circa 5.400 euro di mancati ricavi. Il 41enne è stato denunciato per truffa dalla polizia di Stato a Portoferraio. E oltre a questo è stato emesso un foglio di via obbligatorio da Portoferraio di tre anni, con contestuale obbligo di rientro nel comune di residenza nella provincia di Firenze.