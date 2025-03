“Sua figlia ha avuto un incidente”. Anziana truffata a Gavinana, portati via gioielli per 10mila euro

Firenze, 17 marzo 2025 – Sabato pomeriggio le è squillato il telefono di casa. Dall’altra parte della cornetta un uomo si identifica come un carabiniere, spiegando che la figlia era stata coinvolta in un presunto incidente (in realtà mai avvenuto) e per sbloccare delle pratiche bisognava versare delle somme di denaro. Pochi minuti dopo, qualcuno suona al campanello della casa dell’anziana 86enne, in zona Gavinana. Alla porta un uomo vestito di scuro: il sedicente militare, in borghese, le spiega di nuovo quanto anticipato al telefono. La donna, presa dal panico, le porge un sacchetto contenente gioielli per una valore di 10mila euro. Preso il bottino, il finto carabiniere si è dato alla fuga. Mentre l’anziana ha chiamato le forze dell’ordine: sul posto è intervenuta una volante della polizia, che ha raccolto la denuncia della donna.

Sempre sabato pomeriggio, maxi colpo in un negozio di tappeti in via Maggio, in Santo Spirito. Il proprietario, di origine iraniana, dopo due giorni di chiusura è rientrato nel locale trovandolo completamente sotto sopra. Oggetti a terra, mobili ispezionati, merce e denaro mancante. Il danno stimato è di circa 100mila euro. Sul sposto è intervenuta anche la scientifica, non sono però presenti telecamere.

In zona Isolotto, infine, intorno alle 23 di sabato una residente ha chiamato le forze dell’ordine denunciando di aver visto la propria auto rubata nel pomeriggio ferma a un distributore della zona. La donna riferiva anche la presenza di sei giovani. Sul posto è intervenuta una volante: alla vista delle sirene, l’auto, con a bordo un 16enne, si dava alla fuga percorrendo le strade del quartiere anche contromano. Il fuggitivo ha poi abbandonato l’auto in via Bugiardini, scappando a piedi. Raggiunto in via Pisana, è stato bloccato e riconsegnato alla madre. Alla fine degli accertamenti, il minorenne è stato denunciato per ricettazione.