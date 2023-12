"Tris di primi" al Maggio Musicale. Previste tre briose composizioni

Si avvia verso la conclusione "C’è Musica & Musica", il fortunato ciclo di concerti della domenica mattina al Teatro del Maggio Fiorentino dedicato in quest’ultima fase alla scoperta di forme musicali e strumenti. Il penultimo appuntamento è per domani (ore 11) con un curioso "Tris di primi", ovvero tre primi tempi di altrettanti grandi concerti con le prime parti dell’Orchestra del Maggio in veste di solisti. Sul podio è il maestro Riccardo Bisatti. In programma l’Allegro del Concerto per viola e orchestra di Franz Anton Hoffmeister, il Moderato dal Concerto n.1 per violoncello e orchestra di Franz Joseph Haydn e l’Allegro moderato dal Concerto n.2 per contrabbasso e archi di Giovanni Battista Bottesini. I tre solisti in campo, uniti dall’intento di far conoscere da vicino e in modo originale tre dei tanti strumenti protagonisti di un’orchestra, sono Jörg Winkler alla viola, Simão Alcoforado Barreira al violoncello e Marco Martelli al contrabbasso.

Il brano iniziale, composto nel 1799, è tratto da uno dei più espressivi concerti per viola del classicismo viennese, molto vicino ai modelli di Mozart al quale Hoffmeister era legato da una profonda amicizia. Il secondo concerto fu composto probabilmente tra il 1761 e il 1765; lo si credette perduto finché venne ritrovato dal musicologo Oldrich Pulkert, bibliotecario del Museo Nazionale di Praga. L’ultima pagina in programma è uno dei capolavori del ‘Paganini del contrabbasso’, epiteto con cui Bottesini, uno dei più formidabili interpreti della sua epoca, era conosciuto.

Chiara Caselli