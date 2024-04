Tris di chitarristi. Polidori, Doglia e Bianco alla riscossa

Lorenzo Polidori, Tommaso Doglia e Fabrizio Bianco (in foto) alla riscossa. Non uno, ma tre giovani chitarristi sono protagonisti in concerto al Six Bars Jail di Serpiolle venerdi (ore 21,30) per un appuntamento da non perdere per gli amanti del ’fingerpicking’. Fari puntati su Polidori, giovane virtuoso della chitarra fingerstyle, nato a Firenze nel 1997, che ha condiviso il palco e aperto i concerti di musicisti, cantanti e virtuosi della chitarra come Tommy Emmanuel, Gareth Pearson, Clive Carroll, Frank Vignola e tanti altri. In questo set Lorenzo eseguirà alcuni brani dal suo primo disco "Carousel" e altri pezzi in anteprima. L’ingegnere–chitarrista triestino Doglia, che ha vinto nel 2023 il concorso New Sounds of Acoustic Music a Cremona, suonerà a Firenze alcuni pezzi dal il suo primo album "Meraki". C’è grande interesse, poi, per il giovane fiorentino Bianco che si è avvicinato alla chitarra due anni fae non ha più smesso.