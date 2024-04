Tripetetolo, arriva il teatro

Teatro protagonista alla Casa del Popolo di Tripetetolo, in via Livornese 108, a Lastra a Signa. In arrivo una rassegna all’insegna del vernacolo toscano (spettacoli sempre alle ore 21) a cura della compagnia "Il vaso di Pandora". Il prossimo appuntamento è il 12 aprile con "Caffè, gelato e altre storie fiorentine" con "I Curandai". A seguire: il 19 aprile "Smith & Wesson" con "Il teatro dell’inutile"; il 25 aprile "Per non dimenticare" con il Coro Bella Ciao di Fiesole guidato da Chie Shirotori (direttore del coro) e Giacomo Gentiluomo (direttore artistico); il 3 maggio "Il mercato di Malmantile" con la compagnia "Il vaso di Pandora"; il 10 maggio "Della locanda gli amorosi affari" di Clap Mugello; il 17 maggio "I’ fiutolone, ovvero lo scamotagio" del Gruppo Teatrale La Ginestra; il 24 maggio replica per "Il mercato di Malmantile". Per informazioni 055.8723143 interno 9.