Tributo a Morricone Il concerto a Fiesole Il maestro secondo la Symphony Orchestra

Al Teatro Romano di Fiesole, stasera (ore 21), arriva il tributo a Ennio Morricone con l’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno: “Alla scoperta di Morricone“. Lo spettacolo è assicurato: opere come “Gli Intoccabili“, “La Califfa“ e “Canone Inverso“, vanno ad affiancare brani scritti da Morricone per artiste come Dulce Pontes, Joan Baez e Mina. Sul palco si alterneranno solisti e istituzioni sinfoniche italiane, come il violoncello di Ferdinando Vietti e la tromba di Stefano Benedetti. Tra gli ospiti la soprano Anna Delfino che farà rivivere l’emozione del “Deborah’s theme“ (da “C’era una volta in America”) e il violinista del Cirque du Soleil Attila Simon, che esegue il solo di “Love Affair“. Ad accompagnare il pubblico, dando voce ai personaggi e alle ambientazioni, è invece l’attore, regista e docente Andrea Bartolomeo.

Non un semplice concerto, quindi, ma un vero e proprio un percorso di parole, suggestioni e performance per rendere tributo a un gigante della musica. Morricone ha composto 500 colonne sonore, ha venduto 70 milioni di dischi nel mondo, ha vinto due Oscar, tre Grammy, quattro Golden Globe e un Leone d’Oro. Da qui l’idea rendere omaggio al maestro da parte di una delle orchestre più conosciute nel panorama artistico nazionale, grazie ai molteplici progetti cui ha partecipato e agli artisti di fama internazionale e nazionale con cui ha collaborato.

Già dall’ottobre 2018, l’orchestraha proposto concerti dedicati al maestro tanto che il tour di “The Legend of Morricone“ ha raggiunto il tutto esaurito in moltissimi teatri italiani. “Alla scoperta di Morricone“ fa parte dell’Estate Fiesolana, organizzata da Prg e Music Pool unitamente al Comune di Fiesole: la manifestazione ha anche il contributo di Fondazione Cr Firenze, Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Ministero della Cultura. I biglietti vanno dai 25,3 euro del secondo settore ai 34,5 euro del primo, acquistabili sul sito www.estatefiesolana.it, nei punti vendita del circuito regionale Box Office o alla biglietteria del teatro (orario 9.30-18.30 dal lunedì al sabato e dalle 19.45 la sera dello spettacolo).

Niccolò Gramigni