Tribuna Raspollini. Omaggio al dirigente

Una domenica speciale che rimarrà nella storia del calcio a San Casciano. Oggi pomeriggio allo stadio comunale di viale Garibaldi si terrà una grande ‘Festa Gialloverde’ che coinvolgerà il territorio, gli sportivi, i tesserati di tutte le squadre, le autorità, i simpatizzanti e sostenitori dello storico club della Val di Pesa.

Di rilievo l’intitolazione della tribuna coperta a Silvano Raspollini, la partita amichevole fra formazioni gialloverdi con anche team femminile e vecchie glorie. Durante la giornata festeggiamenti per la storica vittoria della squadra dilettanti di Prima categoria, che ha conquistato la Coppa Toscana ed è arrivata quarta negli spareggi promozione post campionato. Un curriculum eccellente che testimonia il valore del sodalizio che dispone di un ottimo settore giovanile e della serietà e capacità del Consiglio direttivo. Saranno presenti le massime autorità istituzionali e sportive. Invitate anche altre società del comprensorio e tanti ex giocatori e dirigenti che hanno indossato la casacca della Sancascianese.

Un momento speciale, come spiega il presidente, Aldemaro Becattini: "Sarà un giorno di grande rilevanza per la nostra società. Un’occasione per festeggiare i traguardi eccellenti che, insieme, abbiamo ottenuto in questa splendida stagione. Sarà una giornata dedicata al ricordo di una persona a noi molto cara: il nostro amato Silvano. Alla presenza del Sindaco, verrà infatti intitolata a Silvano Raspollini la tribuna coperta del nostro Stadio. Voglio rivolgere un invito a partecipare alle persone che hanno a cuore la Sancascianese del presente e del passato e che conservano cari ricordi di Silvano, con i colori gialloverdi nostro emblema e orgoglio".

Francesco Querusti