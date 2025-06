Firenze, treno guasto a Castello. Ritardi per l’Alta Velocità

Firenze, 20 giugno 2025 – Non solo sciopero: la giornata nera dei trasporti è segnata in Toscana (e, a cascata, in molte altre zone) da un guasto a un treno “di altra impresa ferroviaria”, spiega Trenitalia sul suo sito, inconveniente che si è verificato nei pressi di Firenze Castello.

Il problema si è verificato poco prima delle 13 ma ancora alle 17 erano segnalati possibili ritardi per i treni Alta Velocità (che possono essere instradati sulla linea convenzionale) fino a 60 minuti.

Fra i treni coinvolti:

• FR 9532 Napoli Centrale (10:40) - Torino Porta Nuova (17:06)

• FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) - Reggio Calabria Centrale (22:00)

• FR 9420 Napoli Centrale (11:09) - Venezia Santa Lucia (16:34)

• FR 9634 Napoli Centrale (11:30) - Milano Centrale (16:00)