Travolto sui binari a Firenze Rifredi, treni cancellati e ritardi

Firenze, 7 agosto 2023 – Treni in ritardo o cancellati oggi a causa dell’investimento di una persona a Firenze Rifredi. L’incidente è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 7 agosto, poco dopo le 13. In base alle prime informazioni, la persona travolta sui binari non è morta. Pesanti le ripercussioni sul traffico ferroviario, sia per quanto riguarda i treni dell’Alta Velocità che i Regionali. La circolazione è poi tornata in graduale ripresa intorno alle ore 16. Sul luogo dell’incidente è intervenuta l’autorità giudiziaria per gli accertamenti e i rilievi del caso.

La nota di Trenitalia

Trenitalia fa sapere in una nota delle 15:35 che:

- La circolazione è in graduale ripresa dopo l'intervento del personale di assistenza medica e delle forze dell’ordine

- I treni Alta Velocità hanno registrato ritardi fino a 70 minuti.

- I treni Regionali hanno subito cancellazioni e limitazioni di percorso e registrato ritardi fino a 55 minuti.

Ritardi e modifiche

Questi i treni Alta Velocità che hanno subito ritardi superiori a 60 minuti:

• FR 8418 Reggio Calabria Centrale (5:20) - Venezia Santa Lucia (15:34)

• FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) - Napoli Centrale (17:12)

• FR 9420 Napoli Centrale (11:09) - Venezia Santa Lucia (16:34)

• FR 9631 Milano Centrale (12:55) - Napoli Centrale (17:33)

- Il treno Frecciarossa 9535 Torino Porta Nuova (11:00) - Napoli Centrale (17:12) ferma a Firenze Campo Marte anziché a Firenze Santa Maria Novella. I passeggeri da Firenze Santa Maria Novella possono utilizzare il treno Frecciarossa 9421 Venezia Santa Lucia (13:26) - Napoli Centrale (18:48).

- Il treno Frecciarossa 9584 Reggio Calabria Centrale (6:40) - Torino Porta Nuova (18:00) oggi ferma a Firenze Campo Marte anziché a Firenze Santa Maria Novella. I passeggeri da Firenze Santa Maria Novella possono utilizzare il treno Frecciarossa 9540 Napoli Centrale (12:35) - Milano Centrale (17:50).

