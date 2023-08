Treni bloccati tra Bologna e Firenze, ritardi fino a 6 ore. “Estranei in galleria e allarme bomba”

Firenze, 9 agosto 2023 – La circolazione ferroviaria è tornata regolare su tutta la rete nazionale. Lo si apprende da una nota di Trenitalia diffusa tra le 3 e le 4 della notte di mercoledì 9 agosto. Il traffico ferroviario era stato interrotto poco dopo le ore 19, tra Idie e San Pellegrino, tra Firenze e Bologna, in seguito alla segnalazione della presenza di estranei nella galleria 'Firenzuola’ ma anche per un allarme bomba, in base a quanto appreso da fonti della Polizia ferroviaria. Pesanti le ripercussioni sul traffico ferroviario con treni cancellati e ritardi fino a 6 ore.

Cosa è successo

L’allarme è stato lanciato dopo le ore 19 nella galleria ‘Firenzuola’ tra Idice e San Pellegrino, in una zona di confine tra Toscana ed Emilia-Romagna. Qui il macchinista di un treno in transito che ha notato delle persone nella galleria. Immediatamente il traffico ferroviario è stato interrotto e subito sono intervenuti gli agenti della Polizia ferroviaria per verificare la situazione. Proprio in quella tratta dell’Appennino, infatti, in passato c’erano stati atti dimostrativi da parte dei No Tav, come danneggiamenti oppure il ritrovamento di ordigni rudimentali. Nello scorso mese di febbraio, la Digos di Firenze ha arrestato un esponente anarchico ritenuto responsabile di alcuni di questi atti.

Treni cancellati e ritardi fino a 6 ore

Il traffico ferroviario è rimasto bloccato per diverse ore. Come riporta il sito di Trenitalia, 19 treni dell’Alta Velocità sono rimasti coinvolti. Nel dettaglio, cinque diretti a Milano, tre a Roma, due a Venezia e Torino, uno a Udine e altrettanti a Trento, Salerno, Napoli, Brescia, Bergamo e Mantova.

Sei, invece i treni ad Alta Velocità che sono stati costretti a fermarsi a Bologna superficie anziché a Bologna Centrale AV: tre diretti a Napoli, due a Roma e uno a Perugia.

Tre, infine i treni Alta Velocità parzialmente cancellati: il treno Napoli- Bergamo con termine corsa a Firenze; il Bergamo-Roma con termine corsa a Bologna e il Salerno-Milano Centrale con termine corsa a Roma.