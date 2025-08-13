San Donato ancora al buio, otto mesi d blackout

Arezzo, 13 agosto 2025 – Si erano verificati all'inizio dell'inverno i brimi blackout, siamo in piena estate e brancola ancora nel buio tutto il quartiere di San Donato . Questa volta a lanciare l'allarme è un residente di zona, Diego Nicchi, che abita nel quartiere e segnala una situazione che si protrae ormai da oltre otto mesi. "Volevo rendere noto, dato che al Comune e al gestore del servizio illuminazione sembra non importare molto - dice Nicchi - che da praticamente tutta l'estate la zona limitrofa a via Kennedy e via Pietro Nenni è costantemente al buio. Il fatto è di per sé abbastanza grave, soprattutto se si considera che ci sono delle strisce pedonali proprio accanto a un parchetto che la sera si riempie di bambini. Noi cittadini ci dobbiamo muovere con le luci dei cellulari accese per segnalazione la nostra presenza ed evitare di inciampare nei marciapiedi dissestati".

Il residente invia al giornale anche foto della situazione a corredo della protesta. Un problema più volte sollevato anche dal direttore di Radio Fly Ivo Brocchi che a più riprese ai microfoni di Giuseppe Misuri, ha avviato collegamenti video in trasmissione con la zona completamente al buio. Radio Fly tante volte ha denunciato la situazione e il pericolo per i passanti. Siano questi pedoni, ciclisti o auto. Un problema che va avanti da metà dicembre 2024. Il Comune ha sollecitato a più riprese sull'argomento, si era fatto portavoce del disservizio con il gestore del servizio di illuminazione che era intervenuto sulle centraline del quartiere. Evidentemente senza risolvere una volta per tutte una situazione che si protrae da troppo tempo e che lascia al buio un quartiere residenziale molto popoloso e trafficato che si trova a ridosso dell'ospedale cittadino. La situazione è resa ancora più pericolosa dal periodo estivo, quello in cui le persone tendono ad uscire di più la sera per cercare refrigerio dalla calura della giornata. Ma lo fanno pericolosamente al buio.