SuperEnalotto oggi 12 agosto 2025: estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto

Milano, 12 agosto 2025 – Nuova estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi 12 agosto 2025. La sestina vincente valeva un montepremi di 37,3 milioni di euro ma nessuno ha centrato la sestina vincente.

La caccia è andata a vuoto e ripartirà con il prossimo concorso con in palio un montepremi che sale ora a 38 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato il 20 marzo a Roma, quando un fortunato giocatore, con una schedina da tre euro, si è aggiudicato il montepremi da 88,2 milioni.

Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni.

Questi sono i numeri vincenti del Superenalotto, che insieme compongono la sestina vincente:

7 11 26 59 82 83

Numero Jolly: 24

Numero Superstar: 54

Vincite SuperEnalotto

Punti 6: 0

Punti 5+: 0

Punti 5: 10, 15.900,84 euro

Punti 4: 733, 223,53 euro

Punti 3: 24.126, 20,28 euro

Punti 2: 345.852, 5 euro 5

Vincite Superstar

6 stella (superbonus prima categoria): 0

5+1 stella (superbonus seconda categoria): 0

5 stella: 0

4 stella: 8, 22.353 euro

3 stella: 107, 2.028 euro

2 stella: 1.623, 100 euro

1 stella: 9.594, 10 euro

0 stella: 19.635, 5 euro

Ecco tutti i numeri estratti sulle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (in grassetto i numeri oro):

Bari – 24 68 73 16 76

Cagliari – 78 24 82 32 90

Firenze – 39 46 21 45 28

Genova – 50 3 21 64 9

Milano – 85 44 38 43 34

Napoli – 12 16 56 61 3

Palermo – 75 64 34 25 28

Roma – 55 29 43 6 64

Torino – 38 60 90 53 82

Venezia – 12 75 34 67 77

Nazionale – 70 17 25 41 57

Ecco i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto, un gioco gratuito abbinato al Lotto in cui si vincono premi extra in base ai simboli estratti:

25 Natale; 28 ombrello; 19 risata; 34 testa; 36 nacchere.

Estrazione legata al Lotto del 12 agosto 2025

I numeri vincenti del 10eLotto:

3 12 16 21 24 29 38 39 44 46

50 55 60 64 68 73 75 78 82 85

Numero Oro: 24

Numero Doppio Oro: 24 68

Extra:

6 9 25 28 32 34 43 45

53 56 61 67 76 77 90

Il gioco d’azzardo comporta rischi significativi per la salute mentale, fisica ed economica. Può portare a dipendenza, perdita di denaro e problemi relazionali. È importante giocare in modo responsabile e consapevole dei rischi associati. Se senti di avere difficoltà a controllare il tuo comportamento nel gioco, cerca supporto da professionisti o associazioni specializzate. Il gioco deve essere sempre visto come un divertimento, non come una fonte di guadagno.

Si stima che solo in Lombardia, l’anno scorso siano stati bruciati oltre 10 miliardi di euro fra slot e giochi online e che ci siano quasi 330 mila giocatori patologici. Ogni residente tra 18 e 74 anni, giocatore o non giocatore, spende online in media 1.544 euro all’anno, mentre la media lombarda è di 1.287 euro.