Allarme bomba, bloccata la linea dell’alta velocità tra Firenze e Bologna

Firenze, 8 agosto 2023 – Ci sarebbe un allarme bomba, oltre alla presenza di persone in galleria, tra le cause dello stop della linea ferroviaria ad alta velocità bloccata dalle 19 per controlli della Polizia tra Firenze e Bologna. Una telefonata anonima ha avvertito della presenza di un ordigno sui binari all’interno della galleria. Sono in corso le verifiche. Pesanti ritardi per il traffico ferroviario.

Notizia in aggiornamento