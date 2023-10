Tremila led a San Casciano per risparmiare: illuminazione verde e sostenibile

Oltre tremila punti luce a led andranno a sostituire quelli esistenti con un abbattimento dei consumi energetici pari al 50%. San Casciano investe su una illuninazione verde e sostenibile. I nuovi apparecchi saranno installati con un intervento a costo zero dell’amministrazione, sostenuto attraverso lo strumento del project financing. I lavori partiranno a inizio 2024. L’obiettivo è introdurre un importante cambiamento in un momento storico in cui è necessario attuare una politica ambientale di interventi volti a ridurre il caro energia. "Le nuove luci – dice il sindaco Roberto Ciappi – permetteranno un miglioramento dell’illuminazione e contribuiranno a garantire maggiore sicurezza diminuendo l’inquinamento luminoso". La pubblica illuminazione è affidata per 20 anni al raggruppamento temporaneo di impresa Enel X, Enel sole e Master Electric.