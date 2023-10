Trecento esami gratuiti in piazza. Molti i controlli per il diabete

Sono stati quasi 300 gli esami e le visite, totalmente gratuiti, effettuati la scorsa domenica in piazza della Chiesa, per l’iniziativa "Lions in piazza" organizzata dal Lions Club Sesto Fiorentino. In particolare, grazie all’apporto di medici che hanno offerto le loro prestazioni in maniera del tutto volontaria e dei volontari, sono state eseguite 37 visite cardiologiche ed Ecg, 49 visite dermatologiche, 136 controlli per diabete e misurazione pressione arteriosa, 45 visite oculistiche e 32 ortopediche. Nel corso dell’iniziativa, cui ha partecipato per un saluto anche l’assessore alle Politiche sociali Camilla Sanquerin, sono stati distribuiti questionari per uno screening specifico sul diabete che sarà proposto dai Lions a livello regionale.