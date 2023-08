Tre soluzioni per evitare caos serate eventi Fiesole: navette, volontari e parcheggi sicuri

Caos e sosta selvaggia in centro per l’Estate Fiesolana. A denunciarli i residenti, da anni. Ma adesso che gli eventi serali sono notevolmente aumentati, per chi torna a casa dopocena è impossibile trovare parcheggio. Inoltre, nonostante i cartelli di divieto, le auto ostruiscono passaggi pedonali e occupano aree di manovra. "In via Bastianini – spiegano i residenti – vengono parcheggiate auto nel piccolo slargo che serve allo scambio dei veicoli e ci sono problemi al passaggio di mezzi, carrozzelle e pedoni. Spesso le macchine non rispettano neppure il semaforo rosso, bloccando tutto il traffico".

Oltre ai disagi, è un problema di sicurezza. Il restringimento della sede stradale potrebbe infatti impedire l’accesso anche ai mezzi di soccorso, come già successo in passato. "I posti auto regolari sono circa 300; il teatro può ospitare fino duemila spettatori – proseguono – e quindi si tratta di una mole di traffico e sosta che non può essere gestita con la sola presenza di due agenti che stazionano in piazza Mino". Le osservazione dei residenti sono state messe nero su bianco in un dossier che è stato inviato all’amministrazione comunale. E in contemporanea un accesso dibattito è partito su gruppi social. Alle critiche i residenti affiancano alcune proposte per alleggerire il problema: 1) l’uso di navette; 2) supportare i vigili con la presenza di volontari nei punti strategici; 3) predisporre un piano particolareggiato che individui possibilità di parcheggio, anche temporaneo, per casi eccezionali, in piena sicurezza.

Daniela Giovannetti