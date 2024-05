Tre partite di Bach al clavicembalo con Nuti

Nell’ambito dell’ottava edizione del Baroque Festival Florence, stasera (ore 21) nella Sala Capitolare di Santa Felicita si ascoltano ’Tre partite’ di Johann Sebastian Bach (1, 2, 5) eseguite al clavicembalo da Giulia Nuti. Acclamata interprete del repertorio italiano e dei clavicinistes francesi, Nuti valorizza entrambi gli elementi stilistici, offrendo una visione del tutto originale del grande maestro. L’interpretazione esalta la qualità vocale della scrittura di Bach: gli abbellimenti e le ornamentazioni seguono le più recenti e accreditate ricerche bachiane, pur nel fedele rispetto della partitura. Nel concerto, Nuti presenterà tre delle sei Partite; il suo cd Johann Sebastian Bach, The Six Partitas’, recentemente uscito per l’etichetta Arcana, molto lodato dalla critica. Il prossimo appuntamento con il festival è per il 24 maggio con ’Ispirazioni musicali d’Italia in Germania tra il XVII ed il XVIII secolo’.