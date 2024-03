Travolto da un forno. Paura per un operaio

Non erano ancora le 8 di ieri quando a Vaglia si è verificato un infortunio sul lavoro; che solo per un caso fortuito non ha avuto conseguenze molto più gravi, ma che ha tenuto per alcune ore il paese con il fiato sospeso. Mentre era in corso il trasferimento di alcune attrezzature della ex pizzeria Ballini, chiusa da qualche tempo, la caduta di materiale pesante ha ferito un operaio di 40 anni. In particolare l’uomo sarebbe stato colpito alle gambe dal pesante forno in laterizio che stava spostando insieme ai colleghi. Il manufatto, che veniva usato per la cottura delle pizze, ha travolto l’operaio e per lunghi momenti si è temuto il peggio per la funzionalità dei suoi arti inferiori. L’allarme è stato immediato, sul posto sono arrivati i sanitari della vicina Misericordia di Vaglia e, vista la dinamica, anche il Pegaso. I soccorsi erano infatti inizialmente scattati in codice rosso, fortunatamente poi trasformato in giallo quando il ferito ha ripreso la sensibilità nelle gambe. L’operaio è stato comunque portato in elicottero a Careggi. Ora starà agli ispettori Asl ricostruire la dinamica e valutare se siano state rispettate le norme di sicurezza.

Nicola Di Renzone