Tramvia, via ai saggi archeologici Doppio senso per tre mesi in via Cavour

Quello appena iniziato sarà un luglio fondamentale per la cura del ferro e il rispetto dei tempi del presercizio della tramvia. In viale Lavagnini, piazza della Libertà e piazza San Marco, dietro i divisori dei cantieri, saranno realizzate opere chiave per lo sprint estivo. A cominciare da viale Lavagnini. Qui da questa settimana a fine mese, per alcuni giorni la settimana, si lavorerà in notturna dalle 20 alle 24 per effettuare i getti lungo il controviale che dalla Fortezza va verso piazza della Libertà. In quell’orario la viabilità si ridurrà su una corsia in questa direzione. L’obiettivo è completare i lavori per settembre. Mentre, al massimo per fine ottobre la sede tramviaria di viale Lavagnini sarà posata completamente. Le operazioni sono seguite costantemente dall’assessore alle Infrastrutture, Stefano Giorgetti (foto in alto) che, proprio oggi, insieme al sindaco Dario Nardella presenterà invece i lavori della linea 4 Leopolda-Piagge. L’altro nodo che si sta lentamente sciogliendo è in piazza della Libertà. "Da giovedì - spiega l’assessore - è stato ridotto il cantiere davanti al Parterre che ha migliorato significativamente la viabilità in arrivo da via Lorenzo Il Magnifico".

Da sabato il parcheggio davanti al Parterre è stato ‘consegnato’ per realizzare le indagini archeologiche preliminari. La sede tramviaria poserà al massimo a una profondità di 80 centimetri, ma i tecnici ritengono che quest’area potrebbe riservare qualche sorpresa. L’ultimo ritrovamento, avvenne durante il rifacimento dell’acquedotto con la scoperta di alcune tracce di quelle che potrebbero essere delle ghiacciaie medicee. I saggi quindi serviranno a capire preliminarmente cosa aspettarsi. E in piazza San Marco? "Il centro della piazza è stato recentemente liberato dal cantiere, una volta terminata la posa degli scambi in San Marco l’attenzione sarà su via Cavour: qui a fine settembre è previsto un doppio senso di marcia mentre verrà tolta temporaneamente la ciclabile". La mossa servirà per far sfogare il traffico di via La Marmora e via La Pira chiuse dai cantieri.

"Questo assetto resterà per ottobre, novembre e dicembre. Le imprese la scorsa settimana ci hanno confermato i tempi: il presercizio sarà a marzo. Poi la partenza al servizio dipenderà dal parere delle commissioni". Il Comune sta anche lavorando a un’intesa con Autolinee per migliorare i tempi delle 11 linee bus deviate fino a settembre da piazza San Marco. "Avremo presto un incontro con l’azienda. Come Comune ci siamo resi disponibili con i sindacati per le ’riserve’, gli autisti che permettono di sostituire i colleghi allo scadere del turno, senza interrompere il servizio".

Claudio Capanni