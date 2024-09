Tramvia, un altro sciopero: lo stop il 20 settembre

Firenze, 13 settembre 2024 – Un’altra giornata di sciopero per la tramvia.

Gest spa, gestore di Sirio, fa sapere che i sindacati Cobas Lavoro privato, Adl, Sgb e Cub trasporti hanno indetto uno sciopero di 24 ore per il 20 settembre. Pertanto, per il tram fiorentino “saranno possibili disservizi tutto il giorno", anche se saranno rispettate le fasce di garanzia: 6,30-9,30 e 17-20.

I motivi della protesta

Lo sciopero del 20 settembre "è per l'aumento salariale di 300 euro; per la riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e con riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti; per l’adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti del servizio di Tpl; per il blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il Tpl”. Tra il personale di Gest spa la percentuale di adesione a precedenti scioperi indetti dalle stesse sigle sindacali è stata del 2% nel settore movimento.