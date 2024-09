Contro le aggressioni agli autisti la tramvia si fermerà dalle 21. I bus non circoleranno dalle 18 alle 22

Giornata complicata, quella di oggi, per il trasporto pubblico locale in Toscana, a causa dello sciopero regionale di quattro ore degli autisti proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal. Un’iniziativa dei lavoratori contro le reiterate aggressioni ai danni di conducenti di bus e tramvie, controllori e verificatori di titoli di viaggio. Le corse, come spiega una nota della società Gest, oggi non saranno garantite dalle 21 fino al termine del servizio mentre i bus urbani ed extraurbani si fermeranno in particolare dalle 18 e fino alle 21. L’obiettivo dello sciopero è quello di fare emergere il livello di pericolosità che gli addetti del settore Tpl vivono ormai costantemente durante l’espletamento del servizio "che, vogliamo ricordare, assicura il diritto fondamentale alla mobilità delle persone", afferma una nota diffusa dai sindacati.