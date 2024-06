Tramvia sui viali. I lavori al via in estate. La prova più delicata dei prossimi cinque anni

Se fosse una partita di calcio, quella fra i fiorentini e il traffico sarebbe ’el clasico’. Specie per la cura del ferro a cui è sottoposta la città ormai da almeno 5 anni. Quello generato dalle restrizioni dei lavori per la tramvia è un male necessario. Ma quando arriverà il fischio finale? La partita decisiva si giocherà durante questa consiliatura. Oltre all’inaugurazione della Vacs prevista a settembre, il nodo da sciogliere restano i 7 chilometri del la nuova linea Libertà-Bagno a Ripoli (la 3.2.1). Forse una tra le linee più invasive. I lavori dovrebbero già iniziare questa estate nel tratto piazza Beccaria-lungarno della Zecca e terminare in 3 anni. I punti caldi sono almeno tre. Il primo all’altezza del piazzale Donatello. Qui sorgerà

la fermata omonima e intorno al cimitero degli inglesi a ’ridosso’ del quale transiterà la tramvia, le corsie riservate alle auto diventeranno tre sia in direzione Libertà che in direzione Arno. Le incognite? La convivenza tram-auto nella svolta di quest’ultima verso via Masaccio. Sui viali la tramvia continuerà a percorrere la sede centrale lasciando due corsie per senso di marcia alle auto (anche in Beccaria) dove si biforcherà all’altezza di Porta la Croce per tornare su un’unica traiettoria all’imbocco del viale Giovine Italia. Un altro punto da maneggiare con i guanti è lungarno del Tempio, all’altezza dell’attuale semaforo

dove è possibile svoltare a sinistra per chi arriva dal centro in direzione Alberti. La sincronizzazione dei semafori giocherà un ruolo chiave. Specie sui nervi della città.