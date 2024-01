Tramvia, firmato il contratto per la realizzazione della linea Piagge-Campi Bisenzio

Firenze, 12 gennaio 2024 - E' stato firmato mercoledì scorso, e presentato oggi alla stampa, il contratto per la progettazione e realizzazione della linea 4.2 Piagge-Campi Bisenzio della tramvia di Firenze, che prevede anche la progettazione esecutiva e realizzazione della linea 4.1 Leopolda-Piagge, a comporre la linea 4 da 12 chilometri e 24 fermate complessive. Nel pacchetto figurano anche tre opere accessorie di viabilità: la nuova Pistoiese-Rosselli, i collegamenti all'interno delle Piagge e il nuovo parcheggio scambiatore all'Indiano. Il punto è stato fatto oggi dal sindaco Dario Nardella insieme all'assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti e al presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli. Presenti anche i rappresentanti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con mandataria la Cmb Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, il presidente della Regione Eugenio Giani, e il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri.

"I tempi sono chiari - ha detto Nardella - trattandosi di fondi europei, i lavori devono finire nel 2026: siamo già con l'appalto integrato concluso quindi le ditte che hanno vinto la gara sono già al lavoro sulla progettazione esecutiva e poi sull'appalto dei lavori". Si tratta complessivamente di opere per 570 milioni di euro, spiega il Comune, destinate "oltre che a realizzare un'importante infrastruttura per il servizio di trasporto pubblico efficiente ed efficace, a riqualificare in modo significativo il tessuto urbano e la viabilità".

“Siamo estremamente soddisfatti dell’accordo raggiunto in questo contratto che conferma la nostra competenza nello sviluppo di una mobilità suburbana sostenibile ed efficiente. Siamo felici di poter contribuire ad intensificare il sistema di trasporto di Firenze con la realizzazione di oltre 11 chilometri di linea tranviaria che si aggiungono a quanto già realizzato per la linea 2 - ha dichiarato Michele Viale, direttore generale di Alstom Italia e presidente e amministratore delegato di Alstom Ferroviaria – Con la firma di questo nuovo contratto, rafforziamo la nostra esperienza, ancora una volta riconosciuta, nella fornitura di soluzioni innovative per il trasporto pubblico locale”.