Scontro auto-tramvia in viale Moro. Il convoglio deraglia dai binari

Scontro auto-tramvia, il convoglio deraglia. L’incidente è successo ieri intorno alle 19 all’incrocio tra i binari del tram con viuzzo della Marzoppina. Un’auto che attraversava il percorso tramviario si è scontrata con il Sirio che da viale Aldo Moro era diretto alla fermata Resistenza. L’impatto è stato piuttosto forte, tanto che il tram è deragliato pesantemente finendo sull’asfalto. Ferito il guidatore della vettura, che è stato preso in carico dal 118 e portato a Torregalli per accertamenti. Non è grave. Fortunatamente sul tram tanta paura ma nessun ferito. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i tecnici di Gest che hanno lavorato diverse ore per rimettere il convoglio sui binari in modo da farlo tornare in deposito per la riparazione. Nell’area dell’incidente anche gli agenti della polizia municipale di Scandicci che hanno effettuato i rilievi di rito. Sarà determinate l’esame delle telecamere a bordo della tramvia per capire quale dei due mezzi abbia la responsabilità dell’incidente. Fortunatamente ogni convoglio è dotato di un impianto di telecamere che registrano tutti gli spostamenti e i passaggi in prossimità degli incroci, quindi per gli agenti sarà piuttosto facile capire come è andata. A seguito dell’incidente, il servizio è attivo da viale Aldo Moro al policlinico di Careggi a Firenze mentre per da viale Moro a Villa Costanza a Scandicci organizzato un servizio sostitutivo con bus. È stato preventivato che ci vorrà almeno tutta la notte per ricollocare la tramvia sui binari: pesa oltre 40 tonnellate.

Giornata sfortunata per la tramvia: nello stesso pomeriggio di ieri, in piazza della Stazione, sul lato partenze, un convoglio è stato fermato per la fuoriuscita di fumo da un vagone per il surriscaldamento di contatti elettrici. La tramvia è stata fermata per precauzione e i passeggeri sono stati fatti scendere per consentire la messa in sicurezza.