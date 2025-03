Tramvia, dal 7 aprile apre il parcheggio Publiacqua in via Villamagna

Firenze, 31 marzo 2025 - A Gavinana arrivano ulteriori 80 posti per i residenti lungo i cantieri della tramvia. Dal 7 aprile il parcheggio dei dipendenti di via Villamagna sarà disponibile quasi interamente per la sosta notturna gratuita per chi abita nelle zone interessate dai lavori. “Altri 80 posti, gratuiti, per venire incontro ai bisogni dei residenti di Gavinana. Con questo nuovo parcheggio arrivano a 740 i posti a disposizione per la sosta serale e notturna di chi abita nelle zone interessate dai cantieri della linea tramviaria Libertà-Bagno a Ripoli – sottolinea Andrea Giorgio assessore alla Mobilità, Viabilità e Tramvia –. Un numero importante, che supera i posti momentaneamente sacrificati per i lavori, e a si aggiungeranno gli oltre 830 stalli dei nuovi parcheggi scambiatori di viale Europa e Bagno a Ripoli che non avranno vincoli di orario. Con questi posti diamo una risposta importante a cittadini: siamo consapevoli che i cantieri comportano inevitabili disagi ma la tramvia rappresenta un’opera strategica e il motore di una grande trasformazione e modernizzazione della città. Siamo sempre disponibili all’ascolto e scorsa settimana ho partecipato insieme ai tecnici e alla presidente del Quartiere 3 Serena Pierini ad una assemblea, momento di confronto sempre importante. Ringrazio Publiacqua per questa ulteriore opportunità di sosta e Unicoop e Firenze Parcheggi per la disponibilità e per la collaborazione”. Soddisfatta la presidente del Quartiere 3 Serena Perini. “Stiamo portando avanti la politica di ridurre al minimo i disagi durante la caratterizzazione della tranvia in un quartiere già fragile per quanto riguarda la sosta. Questi posti, insieme a quelli messi a disposizione da Unicoop, sono in numero molto maggiore rispetto a quelli che momentaneamente sono sacrificati per i cantieri e quindi rappresentano un grande supporto ai residenti”. Come funziona Dal 7 aprile i residenti autorizzati potranno lasciare l’auto da lunedì a venerdì dalle 19 alle 7.30 mentre sabato e domenica non è previsto limite di orario. Attenzione: nei giorni feriali l’auto dovrà essere ritirata entro le 7.30, l’uso improprio del parcheggio comporta l’esclusione dall’elenco degli autorizzati. L’ingresso è da via Villamagna 29. Chi può fare richiesta Anche per questa area sosta le richieste devono essere presentata, a partire da giovedì 3 aprile, tramite il sito SAS con la stessa procedura già in vigore per gli altri parcheggi. Nello specifico possono fare richiesta i residenti già autorizzati alla sosta nel parcheggio del centro commerciale di Unicoop a Gavinana, ovvero quelli che abitano nella zona delimitata dalle seguenti strade: lungarno Ferrucci (fino a via di Rusciano), via Giampaolo Orsini, via di Ripoli, via Fratelli Gualandi, via del Paradiso, via di Ripoli, via Cimitero del Pino, viale Europa, via Olanda, via Portogallo, via Estonia, via Lituania, via Unione Sovietica, via Carlo D’Angiò, via Federico D’Antiochia, via Datini, via Gualfredotto da Milano, via Lapo da Castiglionchio, via di Villamagna, piazza Ravenna. Ecco la procedura Si ricorda la procedura per presentare le richieste per la sosta notturna nei parcheggi di Fi Park Parterre (200 posti), Alberti (100 posti) e Beccaria (100 posti), di Unicoop Gavinana (260 posti) e nella nuova area sosta Publiacqua in via Villamagna (80 posti). Nella domanda, da presentare tramite il portale gestito da SAS, devono essere inseriti la targa del veicolo e il parcheggio scelto (possibile una sola opzione) in modo che le auto possano essere inserite in lista bianca e autorizzate all’ingresso. Non è garantito uno stallo riservato: per evitare che qualcuno chieda l’abbonamento facilitato senza poi utilizzarlo a pieno, saranno accettate più richieste dei posti disponibili in modo da consentire un ricambio e scongiurare che i posti restino vuoti. Nell’orario previsto gli autorizzati potranno entrare fino all’esaurimento della dotazione di stalli dedicati. Saranno effettuate verifiche sull’effettiva residenza nelle aree definite per poter usufruire della sosta notturna gratuita. Le autorizzazioni rilasciate per i parcheggi avranno validità a partire dal lunedì successivo alla data di conferma e non sarà necessario esporre niente sul cruscotto: l’accesso avverrà esclusivamente attraverso il sistema di lettura della targa. Unica eccezione il posteggio Unicoop di Gavinana per il quale saranno valide dal momento della conferma dell’autorizzazione che deve essere stampata ed esposta all’interno del veicolo in posizione visibile.