Tramvia, nuovi lavori in viale Matteotti

Firenze, 6 novembre 2023 - Vanno avanti i lavori per la realizzazione della linea tranviaria Fortezza-Libertà-San Marco. A partire da oggi, lunedì 6 novembre, saranno effettuati i lavori di sistemazione urbana sul controviale di viale Matteotti tra via Fra’ Bartolommeo e piazza della Libertà. Previsti un restringimento di carreggiata sulla direttrice verso la piazza e la chiusura del controviale. Sempre da oggi sono in programma alcuni interventi di completamento della segnaletica orizzontale relativi in via Landino. Sarà istituito un restringimento di carreggiata dal numero 12 a viale Milton. Sarà effettuato invece di notte un intervento localizzato all’intersezione tra via Battisti e piazza San Marco. Per due notti consecutive in orario 22-5 sarà in vigore un restringimento di carreggiata con senso unico alternato.