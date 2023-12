Tramvia La voce dell’opposizione : "Deve passare dall’Osmannoro"

"L’approvazione da parte delle amministrazioni del progetto di fattibilità e del cronoprogramma per l’estensione della linea T2 è prevista per fine 2023inizio 2024. Poi spazio al Progetto Definitivo". A indicare le tappe dell’iter per l’arrivo della tramvia è la vicesindaco Claudia Pecchioli nella risposta ad una interrogazione presentata dal capogruppo di Italia Viva Toccafondi che chiedeva ragione anche dei costi: "Per quanto riguarda i finanziamenti – risponde al proposito Pecchioli - il quadro economico attuale prevede un costo complessivo dell’opera pari a 268 milioni di euro. Con Decisione di Esecuzione 7144 finale del 3 ottobre 2022 la Commissione europea ha approvato il Programma "Pr Toscana Fesr 2021-2027" che prevede come obiettivo la promozione della mobilità urbana sostenibile e il finanziamento della linea tramviaria in oggetto, per la quale sono stanziati 111,5 milioni di euro. Inoltre, nell’Accordo di Programma sono previsti 2,5 milioni di euro di fondi regionali per la progettazione definitiva. Per i restanti 154 milioni di euro, come da delibera della giunta della Regione Toscana, si prevede una richiesta di finanziamento nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione 20212027". Il percorso della linea tranviaria che interesserà il territorio , dopo la variante del maggio dell’anno scorso, prevede una fermata all’interno del polo universitario in corrispondenza del liceo Agnoletti e il capolinea in Piazza Lavagnini. "L’approvazione del progetto di fattibilità e del cronoprogramma spero arrivi prima possibile – commenta Toccafondi - così sarà possibile capire quando avremmo un sistema di trasporto efficiente per Sesto e per il Polo. Mentre aspettiamo la tramvia dovrà essere migliorato il servizio di trasporto dentro il Polo perché adesso non funziona. Mi sembra che il percorso fino ad ora sia nei tempi. Resta l’incognita risorse perché ad oggi manca circa il 60% delle risorse. Infine, spero che il Comune faccia valere la richiesta votata dal consiglio su nostra mozione, che chiede che la tramvia arrivi all’Osmannoro dove lavorano migliaia di persone".