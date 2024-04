Tramvia Il capolinea non convince: "Meglio in piazza Moro, così rinasce"

"La modifica apportata all’ultimo tratto del tracciato della tramvia va a impattare troppo su via Masaccio e via San Giusto": il Pd campigiano, per voce del suo segretario Lorenzo Galletti, torna sull’argomento tramvia. E lo fa da un lato muovendo delle critiche, ma dall’altro apprezzando anche il fatto che "il capolinea è in una posizione più centrale e ciò conferma che si tratta di un progetto fondamentale per Campi". Tutto questo dopo la recente seduta della seconda commissione consiliare e la presentazione del progetto della linea 4. Entrando nello specifico, "positivo è sicuramente l’arrivo in via Don Gnocchi: è stata accolta la nostra richiesta di non accorciare il tracciato e avvicinarlo il più possibile agli uffici comunali e a Villa Rucellai, che diventerà nuovo polo culturale della città grazie ai fondi Pnrr. L’ipotesi alternativa sarebbe quella di ‘anticipare’ il capolinea in piazza Aldo Moro, all’angolo con via Buonarroti, inserendo la tramvia in un progetto complessivo di rigenerazione della piazza, ampliando la parte pedonale in mezzo alle scuole". Considerazioni, queste, che rientrano fra "le perplessità che il tracciato ipotizzato dall’amministrazione e dai tecnici potrebbe avere sul traffico: il passaggio da via San Giusto e via Masaccio andrebbe a bloccare l’unica strada a doppio senso di circolazione che unisce il centro con via Giordano Bruno, senza considerare la vicinanza con le abitazioni di via San Giusto. A tal proposito, alcuni cittadini hanno scritto al nostro gruppo consiliare manifestando i loro timori". Fra i timori del Pd, invece, "i rischi che la variante al progetto potrà avere sui finanziamenti, visti i tempi stretti, mentre alcuni membri della maggioranza continuano a ripetere che la tramvia non serve a Campi".