Firenze, tramvia gratis per gli studenti: via dal 2024

Firenze, 14 febbraio 2023 – Lo aveva promesso. E porterà a termine la promessa. Dal prossimo anno scolastico la tramvia per gli studenti sarà gratuita. Lo ha annunciato il sindaco di Firenze Dario Nardella, intervenuto a Lady Radio. "Dal prossimo anno scolastico lavoreremo per far utilizzare gratuitamente la tramvia per gli studenti ma non solo, stiamo preparando un piano molto più articolato che tenga conto anche del problema dello sforamento del biossido di azoto della nostra città”, ha detto Nardella. Secondo il sindaco è necessario “incentivare al massimo il trasporto pubblico. La tramvia ha favorito ad esempio l'accesso alle Cascine, è la salvezza di Firenze dal punto di vista del traffico, dal punto di vista della qualità della vita, dal punto di vista della puntualità dei mezzi pubblici e della modernità, ed è grazie alla tramvia, in gran parte, che io credo di aver vinto le elezioni perché mi sono preso degli impegni e li ho portati in fondo”. I dati evidenziano come dall'introduzione della tramvia si sia ridotto di “2.500 veicoli al giorno il traffico di mezzi privati”. Sulla questione pali – tema molto dibattuto in città – prosegue il lavoro per toglierli, che però non dipende dal comune. “Per togliere i pali della tramvia in centro stiamo aspettando che sia pronto il mezzo da parte di Hitachi che deve avere un sistema di batterie tali da farlo viaggiare senza l'uso dei pali”, ha chiarito Nardella.