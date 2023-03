Tramvia Firenze al Duomo, Nardella frena Del Re: “Ipotesi superata, non si farà”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella e l'assessora all'urbanistica Cecilia Del Re

Firenze, 14 marzo 2023 – A nemmeno 24 ore dalle dichiarazioni dell’assessora all’urbanistica Cecilia Del Re, il sindaco Dario Nardella frena sull’ipotesi del passaggio della tramvia di Firenze da piazza del Duomo. “Non ho intenzione di riaprire con la mia amministrazione – dichiara il primo cittadino in una nota diffusa stamani da Palazzo Vecchio – il tema del passaggio della tramvia dal Duomo. Quella dell’assessora Del Re è una iniziativa di cui non ero a conoscenza, non condivisa né da me né dalla giunta e non è presente nel programma di mandato con cui siamo stati eletti”. L’ipotesi del passaggio della tramvia da piazza del Duomo “è definitivamente superata – prosegue il sindaco – dalla pedonalizzazione” della stessa. E così resterà, sottolinea il primo cittadino. “Non ci sarebbero – spiega – le condizioni tecniche, amministrative ed economiche per rimettere in discussione tutte le scelte fatte fino ad ora. Non si torna indietro, si guarda avanti”. In merito allo scudo verde, ha aggiunto Nardella, “è noto a tutti che questa soluzione non comporterà pagamento di pedaggi secondo le nostre previsioni ma servirà esclusivamente al monitoraggio del traffico e al controllo dei veicoli inquinanti a cui non è consentito circolare secondo la legge”. Poi l’ultimo affondo del sindaco: “Su temi così complessi...